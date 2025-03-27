Meski Alami Cedera Parah, Anthony Ginting Bersyukur Tak Perlu Operasi

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting bersyukur karena cedera bahu yang dialaminya tak sampai harus dioperasi. Meski begitu, cederanya itu tetap kompleks dan parah sehingga perlu dijaga betul agar bisa sembuh lebih cepat.

Sebelumnya diketahui bahwa Ginting mengalami cedera tulang rawan dan peradangan otot di bahu bagian kanan. Rasa sakit itu pun sudah dirasakan Ginting sejak persiapan Olimpiade Paris 2024 hingga akhirnya memburuk pada awal 2025.

Sejak mundur dari Malaysia Open 2025, Ginting pun telah absen di berbagai turnamen seperti India Open, Indonesia Masters hingga All England 2025. Terbaru, ia juga mundur dari Badminton Asia Championships 2025 yang akan berlangsung pada 8-13 April 2025.

1. Cedera yang Cukup Kompleks

Berbicara tentang situasi cederanya, pemain berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa cederanya cukup kompleks. Pasalnya cedera bahu bisa melibatkan banyak hal dan memiliki dampak lebih luas jika tidak ditangani sejak awal.

"Kalau dari hasil MRI medisnya bilang cukup parah. Cuma dengan kondisi saya, dokter jelasin lagi kan atlet itu super human bukan kayak manusia pada umumnya jadi memang enggak bisa disamakan MRI menyatakan A, sudah pasti A," kata Ginting kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (27/3/2025).

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)

"Jadi makanya setelah hasil MRI ada pengecekan klinis, fisik, segala macam. Itu yang benar-benar kita cross check sesuai tidak sama hasilnya? Kalo di MRI nya A nya bermasalah, cuma pas gerakan ini enggak bermasalah, berarti kita bisa enggak terlalu diperhatikan. Ada hal lain yang memang harus lebih diperhatikan," tambahnya.

"Makanya bisa dibilang cederanya cukup kompleks. Karena kan bahu, saya juga baru belajar sih, bahu kan ada beberapa tendon. Kalau lutut kan gerakannya maju mundur aja. Kalau ini (bahu) kan kita mute, jadi ada 4 tendon dan beberapa tendon dr support-nya itu yang memang ada masalah," imbuhnya.

"Jadi masalahnya bukan cuma di sini aja, bisa jadi masalah bukan cuma ini. Kemarin habis dijelasin lagi dari bagian belakang ada kaitannya. Sebenarnya bukan masalah, cuma enggak sakit, cuma ada kaitannya kenapa si ini bisa sakit," kata Ginting lagi.