HOME SPORTS NETTING

PBSI Resmi Ajukan Protected Ranking untuk Anthony Ginting ke BWF

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:12 WIB
PBSI Resmi Ajukan <i>Protected Ranking</i> untuk Anthony Ginting ke BWF
PBSI resmi mengajukan protected ranking untuk Anthony Sinisuka Ginting ke BWF (Foto: PBSI)
JAKARTA – PBSI resmi mengajukan protected ranking untuk Anthony Sinisuka Ginting ke BWF. Hal ini untuk mengantisipasi sang pemain akan absen dalam waktu lama.

Anthony Ginting mengalami cedera tangan sejak Malaysia Open 2025 pada Januari. Kondisi itu menyebabkannya mundur dari dua turnamen berikutnya, yaitu India Open dan Indonesia Masters 2025.

1. Langkah Penting

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Setelah memutuskan untuk menarik mundur Ginting dari sejumlah super series, PBSI kini mengambil langkah penting lainnya. Mereka resmi mengumumkan mengajukan protected ranking.

"PBSI memutuskan untuk mengajukan protection ranking ke BWF, setelah tim dokter merekomendasikan agar Ginting menjalani intensive treatment untuk mempercepat proses pemulihan cederanya," bunyi keterangan resmi di media sosial PBSI, Selasa (25/3/2025).

2. Serius

Belum diketahui seberapa serius cedera yang dialami oleh Ginting. Namun, disebutkan pebulu tangkis berusia 28 tahun itu masih belum siap untuk bertanding berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut.

"Menurut hasil pemeriksaan tim medis, kondisi Ginting dinyatakan belum siap untuk bertanding dan masih perlu waktu untuk mengembalikan kondisi ke tahap siap bertanding," ujar Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, dalam keterangan resmi.

 

