Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Eks Rival Sebut Marc Marquez Bikin Francesco Bagnaia Jadi Nomor 2 di Ducati Lenovo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |01:16 WIB
Eks Rival Sebut Marc Marquez Bikin Francesco Bagnaia Jadi Nomor 2 di Ducati Lenovo
Kehadiran Marc Marquez membuat Francesco Bagnaia jadi nomor dua di Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

STEFAN Bradl menyebut hadirnya Marc Marquez bikin Francesco Bagnaia jadi pembalap nomor dua di Ducati Lenovo. Hal itu cukup memberi kejutan.

Marquez resmi bergabung dengan tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 dan 2026. Ia akan bertandem dengan Bagnaia selama dua musim ke depan.

1. Tertekan

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Bradl yang sudah mengenal Marquez sejak berlaga di kelas 125 cc, mengungkapkan betapa besar kemampuan yang dimiliki pria 32 tahun itu. Bahkan, ini bisa membuat siapa pun yang menjadi rekan setimnya merasa tertekan.

Sebagai informasi, saat ini Bagnaia kesulitan memberikan penampilan terbaiknya di atas Ducati Desmosedici GP25. Bahkan, peraih dua gelar juara dunia MotoGP itu memutuskan untuk menggunakan GP24 demi mendapatkan kembali perasaannya.

"Saya berharap Marc bisa berada pada level yang sama seperti Pecco sejak awal musim. Tapi faktanya, apa yang ditunjukkannya sangat berkelas. Jelas dia memberi sedikit kejutan," kata Bradl seperti dilansir dari GPOne, Rabu (26/3/2025).

2. Sorotan Utama

Pria asal Jerman itu juga mengatakan Marquez saat ini masih menjadi sorotan utama di MotoGP. Sehingga, hal tersebut secara otomatis membuat Bagnaia seolah menjadi pembalap nomor dua di tim pabrikan Ducati.

"Di Buriram, saya merasa aura spesial sejak pertama dia tiba. Aura luar biasa yang dimiliki Marc selama bertahun-tahun di Honda dan sekarang bisa dirasakan pada garasi Ducati. Dengan media dan fans, dia memiliki semacam sesuatu. Pecco jelas menjadi nomor dua sekarang," terang Bradl.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192434/alex_rins_menyebut_aprilia_racing_sudah_selevel_dengan_ducati_di_motogp_2025-Y81Q_large.jpg
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement