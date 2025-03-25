Target Rehan/Gloria Usai Tur Eropa: Tampil di Indonesia Open hingga World Tour Finals 2025!

CZESTOCHOWA – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, beberkan target besarnya pada tahun ini. Usai mencapai performa apik pada awal dipasangkan, Rehan/Gloria ingin tampil di Indonesia Open 2025 hingga turnamen akhir tahun, BWF World Tour Finals 2025.

Sebagai pasangan baru, Rehan/Gloria tergolong tampil cukup apik, terutama di tur Eropa. Rehan/Gloria berprestasi baik selama sebulan dengan mengikuti empat turnamen beruntun.

1. Kiprah Manis

Tercatat, Rehan/Gloria mengikuti German Open, Orleans Masters, All England, dan Polish Open 2025. Hasilnya pun cukup baik, Rehan/Gloria mampu menutup empat turnamen tersebut dengan menjuarai Polish Open 2025.

Sementara di ajang German Open dan Orleans Masters, Rehan/Gloria sukses meraih titel runner-up. Sedangkan di All England 2025, pasangan PB Djarum ini mampu menembus babak perempatfinal.