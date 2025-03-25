Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Pasangan Baru Rehan/Gloria Raih Gelar Juara Perdana di Polis Open 2025: Akhirnya Pecah Telur!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |10:51 WIB
Reaksi Pasangan Baru Rehan/Gloria Raih Gelar Juara Perdana di Polis Open 2025: Akhirnya Pecah Telur!
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI pasangan baru di sektor ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, yang meraih gelar juara perdana di Polish Open 2025. Mereka senang karena akhirnya pecah telur setelah tiga kali tampil di final.

Rehan/Gloria keluar sebagai juara usai mengalahkan wakil Denmark, Kristoffer Kolding/Mette Werge. Mereka mengatasi unggulan enam tersebut dengan skor akhir 21-16, 14-21, dan 21-10.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

1. Bersyukur

Keberhasilan menjuarai Polish Open 2025 disyukuri oleh Rehan/Gloria. Pasalnya, ini merupakan turnamen Eropa keempat mereka selama Maret 2025 dan akhirnya bisa memboyong satu gelar.

Sebelumnya, Rehan/Gloria juga meraih titel runner-up di dua turnamen Eropa, yakni German Open dan Orleans Masters 2025. Alhasil, ini sekaligus menjadi pecah telur gelar juara setelah tiga kali tampil di final, termasuk Polish Open 2025.

“Puji Tuhan akhirnya pecah telur dan bisa menutup tur sebulan kita dengan hasil baik, tanpa cedera, dan lain-lain," ucap Gloria, dalam laman resmi PB Djarum, dikutip Selasa (25/4/2025).

“Alhamdulillah rasanya pasti senang bisa naik podium tertinggi, apalagi ini jadi gelar pertama saya bareng kak Gloria," lanjut Rehan.

 

