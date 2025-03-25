Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manajer Tim VR46 Girang Franco Morbidelli Naik Podium di MotoGP Argentina 2025: Dia Lewati Masa Sulit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |02:15 WIB
Manajer Tim VR46 Girang Franco Morbidelli Naik Podium di MotoGP Argentina 2025: Dia Lewati Masa Sulit
Franco Morbidelli sukses naik podium di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
MANAJER Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Pablo Nieto, girang Franco Morbidelli sukses naik podium di MotoGP Argentina 2025. Menurutnya, sang pembalap telah melewati masa-masa sulit.

Morbidelli berhasil finis ketiga pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, 17 Maret 2025. Murid Valentino Rossi itu kalah saing dari Marc Marquez dan Alex Marquez.

1. Manis

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Namun, ini menjadi pencapaian yang manis bagi Morbidelli dan timnya. Pasalnya, rider asal Italia itu akhirnya bisa kembali mencicipi podium setelah terakhir kali pada 2021.

"Saya sangat bahagia untuknya karena saya tahu dia telah melewati masa-masa sulit,” kata Nieto, dilansir dari Motorcycle Sports, Selasa (25/3/2025).

2. Sulit

Pria asal Spanyol itu mengungkapkan balapan di Argentina berlangsung sangat sulit. Mereka harus membuat keputusan yang berisiko dengan strategi pemilihan ban yang berbeda dari tim lain. Untungnya strategi berani itu berbuah manis.

"Itu adalah balapan yang sangat sulit. Kami mengambil risiko di grid dengan menggunakan ban soft,” ucap Nieto.

 

