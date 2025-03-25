Ducati Pastikan Francesco Bagnaia Tak Tertekan dengan Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin Francesco Bagnaia tak tertekan dengan dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, sang juara dunia dua kali itu sudah belajar dari pengalaman.

Marquez tampil dominan di MotoGP 2025 dengan merebut dua kemenangan di dua seri awal. Sedangkan, Bagnaia kepayahan untuk mengimbangi sang rekan setim.

1. Percaya

Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Tardozzi menegaskan Pecco Bagnaia tidak berada dalam tekanan. Seluruh tim juga percaya kepada pembalap asal Italia itu untuk bangkit dari awal yang buruk di musim MotoGP 2025.

"Saya baru saja berbicara dengan Pecco. Hal kecil, masalah kecil pada motornya tidak memberikannya perasaan yang tepat saat berada di tikungan ke kiri,” kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (25/3/2025).

“Bagaimana pun, kami tetap percaya kepadanya dan kami akan menunggu satu atau dua balapan, dan kami yakin dia akan kembali," imbuh pria asal Italia tersebut.

2. GP24

Bagnaia telah memutuskan untuk menggunakan Desmosedici G24 pada MotoGP Amerika Serikat 2025 pekan ini. Setidaknya, motor ini akan digunakan hingga timnya menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ada pada GP25.

"Ya, kami tahu (Sirkuit) COTA adalah tempat yang sangat diimpikan Marc Marquez. Namun, di Qatar kami berharap Pecco akan berada di sana untuk bertarung bersamanya demi kemenangan," ucap Tardozzi.