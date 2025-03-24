Jika Tidak Cedera, Jorge Martin Bisa Sejajar dengan Alex Marquez dan Ungguli Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, diyakini bakal sejajar dengan Alex Marquez dan ungguli Francesco Bagnaia jika tak mengalami cedera. Sayangnya, Martin alami cedera hingga masih absen di awal MotoGP 2025.

Hal itu diungkapkan oleh mantan pembalap MotoGP, Alex Barros. Comeback Jorge Martin ke MotoGP 2025 pun kini dinantikan banyak pihak.

1. Jorge Martin Cedera

Seperti diketahui, Martinator -julukan Martin- tengah menjalani masa pemulihan setelah mengalami kecelakaan mengerikan pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2025. Akibat insiden tersebut, dia terpaksa absen dari dua seri awal musim ini, yakni MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina.

Selama Martin absen, dua seri balapan awal didominasi oleh Marquez bersaudara. Marc Marquez tampil luar biasa dengan menyapu bersih dua kemenangan beruntun, sementara sang adik, Alex Marquez, selalu finis di posisi kedua, tepat di belakangnya.