HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat Beber Bedanya Motor Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |03:33 WIB
Pengamat Beber Bedanya Motor Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025
Michael Laverty membeberkan perbedaan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikendarai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Ducati Corse)
PENGAMAT MotoGP, Michael Laverty, membeberkan perbedaan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikendarai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tentu ini erat kaitannya dengan preferensi masing-masing pembalap.

Marquez sanggup tampil sempurna pada dua seri awal. Ia merebut posisi start terdepan serta memenangi Sprint Race dan balapan utama, di Thailand plus Argentina.

Di sisi lain, Bagnaia sedikit kepayahan pada dua seri awal MotoGP. Ia hanya mampu start ketiga dan finis di posisi tersebut sepanjang akhir pekan di Thailand, lalu mengakhiri MotoGP Argentina 2025 di posisi empat.

1. Motor

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Banyak yang menyebut hal itu terjadi karena ada perbedaan di motor kedua pembalap. Laverty lalu mengajak pencinta MotoGP melihat lebih dekat kuda besi yang dipakai Marquez. Ada sejumlah perbedaan yang ditemuinya.

“Ketika dia (Marquez) di Honda, dia menggunakan cakram berukuran sebesar piring makan di rem belakang. Ketebalan dan diameternya besar. Yang ini jauh lebih normal, ukuran reguler,” kata Laverty, mengutip dari Crash, Minggu (23/3/2025).

2. Tuas Rem

Kemudian, pria asal Irlandia Utara itu mengungkit perbedaan tuas rem yang dipakai Marquez dan Bagnaia. Lalu, ketinggian garpu di bagian depan motor ternyata berbeda di antara kedua pembalap.

“Saya menyukai preferensi pribadi Marc. Tuas rem depan misalnya, dia menyukainya di posisi ini. Jadi, dia senang memencet rem dengan dua jari tangan dan dia memotong bagian belakangnya,” urai Laverty.

 

