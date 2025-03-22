Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Menang di MotoGP Amerika Serikat 2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |16:29 WIB
Marc Marquez Menang di MotoGP Amerika Serikat 2025?
Akankah Marc Marquez memenangi MotoGP Amerika Serikat 2025? (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARC Marquez menang di MotoGP Amerika Serikat 2025? Kemungkinan tersebut cukup terbuka lebar!

Marquez bisa dibilang sempurna di dua balapan awal MotoGP 2025. Ia selalu merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan di Thailand plus Argentina.

1. Dominasi

Balapan MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducati)
Balapan MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Dua kemenangan sempurna itu membuat Marquez diprediksi akan mendominasi MotoGP 2025. Apalagi, seri ketiga bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2025 akan digelar di Sirkuit CoTA, Austin, Texas.

Marquez punya rekor apik di sirkuit tersebut. Dari 11 balapan yang digelar di lintasan itu sejak 2013, The Ant from Cervera menang sebanyak tujuh kali!

2. Beruntun

Enam kemenangan bahkan diraih Marquez secara beruntun pada 2013-2018. Ia gagal menjadi pemenang pada 2019 karena terjatuh saat sedang memimpin balapan. Lomba itu dimenangi oleh Alex Rins.

Kemudian, Marquez kembali menang pada MotoGP Amerika Serikat 2021 setelah seri tersebut absen pada 2020 akibat pandemi. Itu semakin menegaskan dominasi pria asal Spanyol tersebut di Negeri Paman Sam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/38/3191613/marc_marquez_bersikap_realistis_jelang_motogp_2026-hjuN_large.jpg
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement