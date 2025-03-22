Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Mantan Pemain Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |10:02 WIB
5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Mantan Pemain Timnas Indonesia
Mantan atlet wushu Indonesia, Lindswell Kwok. (Foto: Instagram/lindswell_k)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 5 atlet Indonesia yang diketahui makin bahagia usai memutuskan menjadi mualaf. Keputusan mereka memeluk agama Islam membuat kehidupan sang atlet menjadi lebih tentram dan tenang.

Beberapa diantaranya masih ada yang aktif sebagai atlet, namun ada juga yang justru memutuskan pensiun usai menjadi mualaf. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf:

5. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales @eva_ellococg10
Cristian Gonzales @eva_ellococg10

Gonzales memutuskan menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003. Mantan penggawa Timnas Indonesia ini pun diketahui menikahi perempuan Indonesia, Eva Siregar tak lama usai memeluk agama Islam.

Usai mualaf, Cristian Gonzales pun memiliki nama yang lebih Islami, yakni Mustafa Habibi. Namun, nama Cristian Gonzales sejauh ini masih ia pakai untuk nama panggungnya.

4. Maria Febe

Maria Febe dan Andrei
Maria Febe dan Andrei

Maria Febe merupakan mantan tunggal putri andalan Indonesia. Ia diketahui memilih mualaf sejak 2017 silam.

Febe diketahui mulai tertarik dengan Islam sejak kecil karena sering mendengarkan suara azan. Suara seruan untuk mengajak umat Islam melaksanakan salat itu ternyata membuat Maria Febe akhirnya memeluk agama Islam.

3. Markus Horison

Markus Horison
Markus Horison

Markus Horison adalah salah satu kiper hebat yang pernah membela Timnas Indonesia. Namun, banyak yang tak tahu ternyata Horison adalah seorang mualaf.

Horison diketahui memeluk agama Islam pada 2004 silam. Ia pun memiliki nama yang lebih Islami, yakni Markus Haris Maulana.

 

