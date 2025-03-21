Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Paling Kaya di Dunia saat Ini, Nomor 1 Cristiano Ronaldo Tembus Rp6,9 Triliun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |19:45 WIB
5 Atlet Paling Kaya di Dunia saat Ini, Nomor 1 Cristiano Ronaldo Tembus Rp6,9 Triliun!
Cristiano Ronaldo kala berlaga. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

5 atlet paling kaya di dunia saat ini akan diulas Okezone. Salah satunya ada Cristiano Ronaldo yang tembus Rp6,9 triliun.

Ya, sejumlah atlet dunia ukir karier ciamik yang membuatnya meraih banyak prestasi manis. Prestasi gemilang yang diukir para pebulu tangkis dunia tak hanya membawa harum nama mereka dan dunia.

Mereka juga menjadi bergelimang harta karena banyaknya hadiah yang didapat. Lantas, siapa saja atlet terkaya di dunia?

Berikut 5 atlet paling kaya di dunia saat ini:

5. Kylian Mbappe

Kylian Mbappe hattrick di laga Real Madrid vs Manchester City

Salah satu atlet paling kaya di dunia saat ini adalah Kylian Mbappe. Dilansir dari Esquire, Jumat (21/3/2025), Mbappe memiliki penghasilan tahunan sebesar USD193 juta atau sekira Rp3,186 triliun.

Mbappe memang jadi salah satu bintang di dunia sepakbola. Kini, striker asal Prancis itu sukses besar bersama Real Madrid. Di sana, Mbappe pun dapat gaji selangit. Tak heran, pundi-pundi keuangan Mbappe makin berlimpah.

4. LeBron James

LeBron James. Reuters

Beralih ke dunia basket, ada LeBron James. Dia telah jadi bintang NBA dan basket dunia. Aksi gemilangnya telah menghasilkan banyak prestasi manis.

Tak heran, LeBron James dapat bayaran tinggi dan banjir tawaran iklan. Penghasilan tahunannya mencapai USD194 juta atau sekira Rp3,203 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement