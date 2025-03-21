5 Atlet Paling Kaya di Dunia saat Ini, Nomor 1 Cristiano Ronaldo Tembus Rp6,9 Triliun!

5 atlet paling kaya di dunia saat ini akan diulas Okezone. Salah satunya ada Cristiano Ronaldo yang tembus Rp6,9 triliun.

Ya, sejumlah atlet dunia ukir karier ciamik yang membuatnya meraih banyak prestasi manis. Prestasi gemilang yang diukir para pebulu tangkis dunia tak hanya membawa harum nama mereka dan dunia.

Mereka juga menjadi bergelimang harta karena banyaknya hadiah yang didapat. Lantas, siapa saja atlet terkaya di dunia?

Berikut 5 atlet paling kaya di dunia saat ini:

5. Kylian Mbappe

Salah satu atlet paling kaya di dunia saat ini adalah Kylian Mbappe. Dilansir dari Esquire, Jumat (21/3/2025), Mbappe memiliki penghasilan tahunan sebesar USD193 juta atau sekira Rp3,186 triliun.

Mbappe memang jadi salah satu bintang di dunia sepakbola. Kini, striker asal Prancis itu sukses besar bersama Real Madrid. Di sana, Mbappe pun dapat gaji selangit. Tak heran, pundi-pundi keuangan Mbappe makin berlimpah.

4. LeBron James

Beralih ke dunia basket, ada LeBron James. Dia telah jadi bintang NBA dan basket dunia. Aksi gemilangnya telah menghasilkan banyak prestasi manis.

Tak heran, LeBron James dapat bayaran tinggi dan banjir tawaran iklan. Penghasilan tahunannya mencapai USD194 juta atau sekira Rp3,203 triliun.