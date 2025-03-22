Marc Marquez Selalu Kalahkan Rekan Setimnya, Oscar Haro Wanti-Wanti Francesco Bagnaia: Jangan Ikuti Jalannya!

EKS petinggi LCR Honda, Oscar Haro, menyebut Marc Marquez selalu bisa mengalahkan rekan setimnya sejak debut di MotoGP 2013. Untuk itu, Francesco Bagnaia harus punya jalan sendiri untuk meningkatkan performa.

Marquez sudah bertandem dengan sejumlah pembalap papan atas sejak debut. Ia menjadi rekan setim untuk Dani Pedrosa (2013-2018), Jorge Lorenzo (2019), Alex Marquez (2020, 2024), Pol Espargaro (2021-2022), dan Joan Mir (2023).

1. Dominasi

Haro mengakui dominasi Marquez dalam MotoGP 2025 atau pun sebelum-sebelumnya bersama tim Repsol Honda dan Gresini Racing. Hal itu pun menjadi tantangan untuk Bagnaia pada musim ini.

"Marc selalu mengalahkan semua rekan setimnya," kata Haro dilansir dari Motosan, Sabtu (22/3/2025).

2. Manuver

Pria asal Italia itu mengatakan, Bagnaia harus punya cara sendiri untuk berkembang dan bermanuver dalam balapan. Ia menyakini pembalap asal Italia itu juga wajib punya pertimbangan kalau mengikuti Marquez yang terkenal berani dalam bermanuver.