Hasil Sprint Race F1 GP China 2025: Jadi yang Tercepat, Lewis Hamilton Cetak Sejarah Fantastis Bersama Scuderia Ferrari

SHANGHAI – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, berhasil memenangkan sprint race Formula One (F1) GP China 2025, pada Sabtu (22/3/2025) pagi WIB. Beraksi di Sirkuit Shanghai International, China, Hamilton tampil luar biasa hingga melumat 19 lap dengan sangat baik.

Bagi Hamilton, itu adalah podium pertamanya semenjak pindah ke Scuderia Ferrari di F1 2025. Bagi Ferrari jauh lebih spesial lagi.

1. Kemenangan Pertama Ferrari

Sebab itu adalah kemenangan pertama Ferrari di ajang sprint race semenjak pertama kali digelar pada 2021 silam. Hamilton yang baru bergabung dan berhasil menciptakan sejarah jelas seperti memberikan harapan baru untuk tim pabrikan asal Italia tersebut.

Sementara itu, posisi kedua dikuasai oleh pembalap McLaren, Oscar Piastri. Pembalap asal Australia itu hanya berbeda 6,889 detik dari waktu yang dicatakan Hamilton.

Lalu sang juara F1 2024, Max Verstappen, harus puas finis ketiga di sprint race F1 GP China 2025 tersebut. Tentu Verstappen harus segera bangkit mengingat di seri sebelumnya, yakni F1 GP Australia 2025, ia pun gagal menang dan harus rela finis kedua.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

Beralih ke posisi keempat, ada George Russell dari Mercedes AMG Petronas. Mantan rekan setim Hamilton itu gagal mengejar Verstappen untuk menempati posisi podium.

Selanjutnya, para pembalap F1 akan menjalani sesi kualifkasi untuk balapan utama pada siang nanti, Sabtu (22/3/2025) pukul 14.00-15.00 WIB. Setelahnya, balapan utama akan dimainkan pada Minggu 23 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.