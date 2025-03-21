Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Alex Marquez Dominasi MotoGP 2025, Valentino Rossi Diminta Kembali Balapan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |03:05 WIB
Marc Marquez dan Alex Marquez Dominasi MotoGP 2025, Valentino Rossi Diminta Kembali Balapan
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez dan Alex Marquez dominasi MotoGP 2025. Konsultan Motosport Independen, Razlan Razali, menilai Valentino Rossi mesti kembali jika ingin hentikan dominasi Marc Marquez dan Alex Marquez.

Ya, Marquez bersaudara terus mendominasi MotoGP 2025. Keduanya terus unjuk kualitas saat ini.  Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo menjadi pemenang dalam dua seri MotoGP, yakni Thailand dan Argentina. Sementara itu, Alex Marquez di tim Gresini Racing selalu berada di posisi kedua.

Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Lempar Pujian

Razlan Razali mengatakan Marc Marquez kini kembali menunjukkan kualitasnya dalam MotoGP 2025. Hal itu pun disusul Alex juga perlahan bisa bersaing menjadi tercepat.

"Marc Marquez saja sudah cukup sulit dikalahkan. Sekarang ada dua," kata Razlan Razali, dilansir dari Motosan, Jumat (21/3/2025).

2. Dominasi

Menurutnya, Marquez bersaudara bisa mendominasi MotoGP 2025 yang akan menyulitkan pembalap lainnya. Hal itu bisa terjadi jika keduanya terus tampil konsisten dalam setiap seri MotoGP yang dimainkan dan terhindar dari kecelakaan.

"Kakak beradik ini sepertinya bakal mendominasi musim MotoGP 2025 dan mengendarai motor terbaik di grid," ujar Razlan.

 

Halaman:
1 2
Halaman:
