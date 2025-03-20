Carlo Pernat: Marc Marquez dan Alex Marquez Monopoli MotoGP!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, sanjung habis aksi Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2025. Dia menyebut Marquez bersaudara telah monopoli MotoGP.

Pujian ini disampaikan usai Marc Marquez dan Alex Marquez tampil menggila di awal musim ini. Keduanya tampil konsisten hingga terus naik podium.

1. Dominasi

Marc Marquez di tim Ducati Lenovo menjadi pemenang dalam dua seri MotoGP, yakni Thailand dan Argentina. Sementara itu, Alex Marquez di tim Gresini Racing selalu berada di posisi kedua.

Carlo Pernat mengatakan Marc Marquez tampil begitu segar dalam MotoGP 2025, meskipun usianya tidak muda lagi. Sementara itu, dia menilai Alex Marquez adalah pembalap yang bisa bersinar pada musim ini.

"Marc Marquez telah menjadi seorang galactico, sementara Alex Marquez setidaknya seorang bintang," kata Carlo Pernat, dilansir dari Motosan, Kamis (20/3/2025).