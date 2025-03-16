Kisah Marc Marquez yang Ukir Catatan Manis seperti Musim 2019 Usai Rebut Pole Position di MotoGP Argentina 2025

KISAH Marc Marquez, menarik diulas. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, itu berhasil ukir catatan manis seperti MotoGP 2019.

Kepastian itu didapat usai Marquez merebut pole position di MotoGP Argentina 2025. Dia memang menggila dalam seri itu.

1. Marc Marquez Menggila

Marc Marquez tampil menawan pada sesi kualifikasi MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di Autodromo Termas De Rio Hondo, Sabtu 15 Maret 2025. Pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,917 detik.

Pencapaian ini sekaligus menjadi catatan manis Marquez. Baby Alien merebut pole position sekaligus mencatat rekor waktu lap tercepat di Autodromo Termas De Rio Hondo.

Tak hanya itu, ini menjadi pole position keduanya pada musim ini setelah sebelumnya di MotoGP Thailand 2025. Pencapaian back to back pole position inilah yang membuatnya kembali mengukir tinta manis.