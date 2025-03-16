Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sulit Dibendung, Francesco Bagnaia Siap Kerja Ekstra di MotoGP Argentina 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |11:43 WIB
Marc Marquez Sulit Dibendung, Francesco Bagnaia Siap Kerja Ekstra di MotoGP Argentina 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

TERMAS DE RIO HONDO – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, siap kerja ekstra di MotoGP Argentina 2025. Hal ini dilakukannya karena rivalnya, Marc Marquez, sulit dibendung sejauh ini di MotoGP 2025.

Dengan kerja keras yang dilakukan, Bagnaia berharap bisa menjadi tercepat di MotoGP Argentina 2025. Balapan utama di seri itu sendiri akan digelar di Autodromo Termas De Rio Hondo, Argentina, Senin 17 Maret 2025 pukul 01.00 WIB.

Davide Tardozzi memeluk Francesco Bagnaia usai MotoGP Thailand 2025 (Foto: Youtube/MotoGP)

1. Waspada

Dalam sesi kualifikasi yang digelar pada Sabtu 15 Maret 2025, Bagnaia berada di posisi keempat. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi pertama, Alex di peringkat kedua, dan posisi ketiga dihuni oleh Johann Zarco.

Bagnaia mengatakan Alex Marquez dan Marc Marquez saat ini terus menjaga konsistensi penampilan. Dia pun harus berjuang keras untuk menempel kedua pembalap itu dalam upaya menjadi pemenang.

“Saya rasa saya mungkin punya sesuatu yang ekstra untuk besok, tapi saya tidak tahu apakah sesuatu yang ekstra ini cukup untuk melawan mereka," kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Minggu (16/3/2025).

"Mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik sekarang, dan mereka lebih cepat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
