Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Rebut Pole Position Usai Pecahkan Rekor Lap Tercepat!

TERMAS DE RIO HONDO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Argentina 2025, pada Sabtu (15/3/2025) malam WIB. Beraksi di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Marquez berhak merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat, 1 menit 36,917 detik.

Hebatnya catatan waktu Marquez di sesi kualifikasi itu sukses memecahkan rekor lap tercepat di Sirkuit Termas de Rio Hondo. Menariknya Marquez juga baru saja memecahkan rekor yang sama di hari pertama MotoGP Argentina 2025.

Marquez juga berhasil mengalahkan sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menempati posisi kedua di kualifikasi tersebut. Sementara ketiga tim satelit Honda, LCR Honda, yang diwakili Johann Zarco.

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap memasuki lintasan untuk bersaing di sesi kualifikasi satu (Q1). Rider Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli memimpin sesi dengan mencatat waktu 1 menit 37,312 detik.

Sementara, Jack Miller (Pramac Racing) berada di posisi dua. Kemudian, Ai Ogura (Trackhouse Racing) mengekor di posisi tiga. Para rider terus memacu kuda besinya untuk bisa finis dua teratas guna melanjutkan perjuangan ke Q2.

Rider Repsol Honda, Joan Mir berhasil mengkudeta Miller dari posisi dua. Mir pun sukses menemani Morbidelli ke Q2. Keduanya berkesempatan untuk memperebutkan pole position MotoGP Argentina 2025.

Rider Ducati Lenovo, Marc Marquez memulai sesi Q2 dengan apik. Rider berjuluk Baby Alien itu sukses memimpin dengan catatan waktu 1 menit 37,142 detik. Dia diikuti oleh Johann Zarco dan Alex Marquez.

Tak berselang lama, Marquez mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,023 detik. Kemudian, Alex Marquez sukses mengkudeta Zarco dari posisi dua. Sementara Francesco Bagnaia menghuni urutan tujuh.