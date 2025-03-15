Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Jadi Pemenangnya?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |20:03 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Jadi Pemenangnya?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

LINK live streaming sprint race MotoGP Argentina 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang diprediksi bakal dikuasai Marc Marquez tersebut tersebut tepatnya akan digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada Minggu 16 Maret 2025 dini hari WIB.

Dalam sesi sprint race MotoGP Argentina 2025 itu, Marc Marquez paling dijagokan untuk meraih kemenangan. Pasalnya rider Ducati Lenovo itu mampu tampil cepat di trek yang memang sangat dikuasainya tersebut.

1. Marquez Dijagokan

Pada hari pertama MotoGP Argentina 2025, Marquez tampil begitu cepat. Ia bahkan sukses memecahkan rekor lap tercepat di Sirkuit Termas de Rio Hondo dengan mencatakan waktu 1 menit 37,295 detik.

Marquez mengalahkan catatannya sendiri yang ditorehkan 11 tahun lalu saat masih mengendarai motor Honda. Fakta tersebut sudah membuktikan betapa cepatnya Marquez di trek tersebut.

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Tak ayal rider berjuluk The Baby Alien tersebut dijagokan untuk menang di MotoGP Argentina 2025. Sejauh ini, hanya Marquez, pembalap MotoGP yang pernah tiga kali menang di Sirkuit Termas de Rio Hondo.

Marquez mencatatkan hasil apik itu di MotoGP 2014, 2016, dan 2019. Semua catatan manis itu menambah bukti bahwa Marquez memang layak untuk dijagokan.

2. Bagnaia dan Alex Jadi Pesaing Terkuat

Sama seperti MotoGP Thailand 2025, kemungkinan besar pesaing terkuat Marquez di MotoGP Argentina 2025 adalah sesama rider Ducati. Sebut saja seperti rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan adik kandungnya sendiri yang kini memperkuat Gresini Ducati, Alex Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
