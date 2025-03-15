Lolos Kualifikasi 2 MotoGP Argentina 2025, Francesco Bagnaia Lega Terhindar dari Hal Memalukan

TERMAS DE RIO HONDO - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia lega berhasil lolos kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Argentina 2025. Bagnaia merasa dirinya akan benar-benar malu jika memulai dari kualifikasi pertama seperti yang terjadi di MotoGP Thailand 2025.

1. Bagnaia Lega

Francesco Bagnaia cukup dramatis untuk bisa mengamankan tempat langsung di Q2. Rider yang akrab disapa Pecco itu nyaris gagal lolos langsung karena mengalami kecelakaan di sesi latihan MotoGP Argentina yang berlangsung di Autodromo Termas De Rio Hondo, Argentina pada Jumat (14/3/2025) kemarin.

Sebelum terjatuh, Bagnaia berada di posisi enam. Namun untungnya dia bisa lolos langsung ke Q2 setelah finis di posisi 10 yang merupakan batas akhir. Pecco pun mengaku sangat lega karena bisa mengamankan tempat tersebut.

“Sangat lega! Saya sudah membayangkan diri saya harus melalui Q1. Itu pasti akan menjadi hal yang memalukan,” kata Bagnaia, dilansir dari Crash, Sabtu (15/3/2025).

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

“Kami melakukan langkah yang baik dalam hal setup motor, dan itu sangat membantu saya,” sambungnya.

Bagnaia juga senang dengan perkembangan motornya. Murid Valentino Rossi itu mengatakan kalau timnya akan terus melakukan peningkatan di sesi latihan bebas 2 untuk bisa meraih hasil maksimal di sesi kualifikasi.

“Saya juga senang karena akhirnya saya merasa jauh lebih baik dalam pengereman dan saat memasuki tikungan. Besok (hari ini) kami akan mencoba melakukan peningkatan lainnya,” ujar dia.