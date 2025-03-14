Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Rekor Gila Marc Marquez di Argentina, Nomor 1 Pemenang Terbanyak Kelas MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |03:45 WIB
3 Rekor Gila Marc Marquez di Argentina, Nomor 1 Pemenang Terbanyak Kelas MotoGP
Marc Marquez memiliki tiga rekor gila di Argentina (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

BERIKUT tiga rekor gila Marc Marquez di Argentina. Salah satunya, The Ant of Cervera adalah pemenang terbanyak pada kelas MotoGP!

Seri kedua MotoGP 2025 akan berlangsung akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Argentina 2025 itu digelar di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, pada 14-16 Maret.

Sirkuit Termas de RIo Hondo. MotoGP

Marquez dijagokan untuk menang di Argentina. Apalagi, ia termasuk pembalap yang kuat di Negeri Tango. Ia punya tiga rekor gila. Apa saja?

3 Rekor Gila Marc Marquez di Argentina

3. Pole Position Terbanyak

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Salah satur rekor gila Marquez di Argentina adalah pole position terbanyak. Ia tercatat lima kali meraih start terdepan sejak balapan ini masuk kalender lagi pada 2014.

Marquez merebut pole pada 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2019. Ia sekali gagal menjadi yang terdepan saat ikut balapan pada 2018. Sedangkan pada 2022 dan 2023, sang pembalap absen.

2. Selisih Menang Terjauh

Podium MotoGP Argentina 2019

Rekor gila kedua yang dicatat Marquez adalah selisih kemenangan terjauh. Ia finis terdepan pada MotoGP Argentina 2019 dengan selisih hingga 9,816 detik!

Itu merupakan selisih terjauh sejak GP Argentina balik ke kalender. Marquez mampu ngacir sejak start dan finis jauh di depan Valentino Rossi!

 

Halaman:
1 2
