Bos Pramac: Francesco Bagnaia Pendiam, Marc Marquez Kanibal!

BOS Pramac Racing, Paolo Campinoti, ungkap perbedaan Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez. Menurutnya, Bagnaia sosok pendiam, sementara Marquez adalah kanibal.

Hal itu diungkap Campinoti kala membicarakan dua kandidat kuat juara MotoGP musim ini. Menurutnya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang berasal dari tim yang sama, Ducati Lenovo, jadi sosok yang paling difavoritkan juara.

1. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Favorit Juara

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez berulang kali disebut akan meramaikan persaingan gelar pada musim ini. Kedua pembalap itu memang memiliki kemampuan serta motor yang mumpuni untuk menjadi juara.

Hal itu terbukti pada seri balapan pertama di Thailand, 2 Maret 2025. Marquez sukses menjadi juara, sedangkan Bagnaia menempati podium ketiga dalam balapan tersebut. Hasil ini membuat keduanya langsung bersaing di papan atas klasemen sementara.