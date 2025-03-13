Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Setim, Hubungan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Takkan Bisa Adem Ayem Sepanjang MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |03:05 WIB
Setim, Hubungan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Takkan Bisa Adem Ayem Sepanjang MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

HUBUNGAN Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia diprediksi takkan bisa adem ayem saja di sepanjang MotoGP 2025. Sebagai rekan setim, perseteruan di antara keduanya sangat berpotensi terjadi.

Hal ini disampaikan bos Pramac Racing, Paolo Campinoti. Dia mengakui bahwa Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan punya ambisi sama di MotoGP 2025.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Ambisi

Campinoti mengatakan keduanya akan mempunyai ambisi serta cara tersendiri untuk memenangkan kejuaraan musim ini. Namun, dia tidak menjamin keduanya bisa akur sepanjang kompetisi berlangsung.

"Pada level yang sama, mereka akan menentukan keinginan untuk menang dan keseimbangan di dalam garasi,” ujar Campinoti dikutip dari Crash, Kamis (13/3/2025).

“Saya memprediksi semuanya berjalan dengan baik, tetapi itu belum pasti," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
