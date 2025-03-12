Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2025 Diakhiri Marc Marquez dengan Status Pole Position?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |20:07 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2025 Diakhiri Marc Marquez dengan Status Pole Position?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

HASIL kualifikasi MotoGP Argentina 2025 diakhiri Marc Marquez dengan status pole position? Peluang ini terbuka lebar karena Marc Marquez membuka musim MotoGP 2025 dengan begitu ciamik.

Pada seri perdana, Marc Marquez diketahui sukses sapu bersih kemenangan. Dia bahkan jadi tercepat di sesi kualifikasi.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Lanjutkan Tren Positif

Nama Marc Marquez ramai dibicarakan jelang digelarnya MotoGP Argentina 2025. Pasalnya, dia sukses tampil menggila di seri sebelumnya, yakni MotoGP Thailand 2025 yang digelar 2 pekan lalu.

Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand itu, Marc Marquez keluar sebagai tercepat, dari sesi latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Alhasil, dia bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 saat ini.

Dengan kondisi tersebut, Marc Marquez difavoritkan berjaya juga di MotoGP Argentina 2025. Dia diyakini akan melanjutkan tren positifnya ke balapan yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina itu pada 14 hingga 17 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement