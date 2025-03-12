Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2025 Diakhiri Marc Marquez dengan Status Pole Position?

HASIL kualifikasi MotoGP Argentina 2025 diakhiri Marc Marquez dengan status pole position? Peluang ini terbuka lebar karena Marc Marquez membuka musim MotoGP 2025 dengan begitu ciamik.

Pada seri perdana, Marc Marquez diketahui sukses sapu bersih kemenangan. Dia bahkan jadi tercepat di sesi kualifikasi.

1. Lanjutkan Tren Positif

Nama Marc Marquez ramai dibicarakan jelang digelarnya MotoGP Argentina 2025. Pasalnya, dia sukses tampil menggila di seri sebelumnya, yakni MotoGP Thailand 2025 yang digelar 2 pekan lalu.

Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand itu, Marc Marquez keluar sebagai tercepat, dari sesi latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Alhasil, dia bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 saat ini.

Dengan kondisi tersebut, Marc Marquez difavoritkan berjaya juga di MotoGP Argentina 2025. Dia diyakini akan melanjutkan tren positifnya ke balapan yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina itu pada 14 hingga 17 Maret 2025.