Kisah Ibunda Alex dan Marc Marquez yang Khawatir Lihat Putranya Duel Sengit di MotoGP Thailand 2025

KISAH ibunda Alex Marquez dan Marc Marquez menarik diulas. Sebab, dia merasa khawatir lihat duel sengit di MotoGP Thailand 2025.

Tetapi, rasa khawatir ibunda Alex Marquez dan Marc Marquez, yakni Roser Alenta, terbayar manis. Sebab, kedua putranya berjaya dalam balapan itu.

1. MotoGP Thailand 2025

MotoGP Thailand 2025 mungkin akan menjadi seri balapan yang akan terus dikenang oleh Marquez bersaudara. Marc Marquez finis posisi pertama, sementara Alex Marquez mengekor di posisi dua.

Marc Marquez dan Alex Marquez juga menyajikan tontonan yang menarik. Pasalnya, mereka bersaing cukup ketat sepanjang balapan dalam perebutan podium pertama. Hal itu tersaji di balapan utama.

Kala itu, Alex terus mengekor ketat Marc Marquez yang memimpin balapan sejak awal. Tetapi, di tengah balapan, Marquez tiba-tiba menurunkan kecepatannya. Kondisi ini langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Alex yang melesat ke depan dan langsung pimpin balapan.

Tetapi, pada akhirnya Alex gagal mempertahankan posisinya hingga garis finis. Dia tersalip lagi oleh Marc Marquez yang akhirnya memenangkan balapan.

Kala itu, Marc Marquez mengaku sengaja menurunkan kecepatan motornya. Hal ini demi menghindari penalti akibat tekanan ban depan motornya tak berubah.

Tak hanya berjaya di balapan utama, Marquez bersaudara juga kompak naik podium di sprint race. Kembali, Alex finis kedua, sementara Marc Marquez pertama.