Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Ibunda Alex dan Marc Marquez yang Khawatir Lihat Putranya Duel Sengit di MotoGP Thailand 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |00:05 WIB
Kisah Ibunda Alex dan Marc Marquez yang Khawatir Lihat Putranya Duel Sengit di MotoGP Thailand 2025
Ibu Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH ibunda Alex Marquez dan Marc Marquez menarik diulas. Sebab, dia merasa khawatir lihat duel sengit di MotoGP Thailand 2025.

Tetapi, rasa khawatir ibunda Alex Marquez dan Marc Marquez, yakni Roser Alenta, terbayar manis. Sebab, kedua putranya berjaya dalam balapan itu.

1. MotoGP Thailand 2025

MotoGP Thailand 2025 mungkin akan menjadi seri balapan yang akan terus dikenang oleh Marquez bersaudara. Marc Marquez finis posisi pertama, sementara Alex Marquez mengekor di posisi dua.

Marc Marquez dan Alex Marquez juga menyajikan tontonan yang menarik. Pasalnya, mereka bersaing cukup ketat sepanjang balapan dalam perebutan podium pertama. Hal itu tersaji di balapan utama.

Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Kala itu, Alex terus mengekor ketat Marc Marquez yang memimpin balapan sejak awal. Tetapi, di tengah balapan, Marquez tiba-tiba menurunkan kecepatannya. Kondisi ini langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Alex yang melesat ke depan dan langsung pimpin balapan.

Tetapi, pada akhirnya Alex gagal mempertahankan posisinya hingga garis finis. Dia tersalip lagi oleh Marc Marquez yang akhirnya memenangkan balapan.

Kala itu, Marc Marquez mengaku sengaja menurunkan kecepatan motornya. Hal ini demi menghindari penalti akibat tekanan ban depan motornya tak berubah.

Tak hanya berjaya di balapan utama, Marquez bersaudara juga kompak naik podium di sprint race. Kembali, Alex finis kedua, sementara Marc Marquez pertama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement