Reaksi Haru Ibu Marquez Bersaudara Lihat Putranya Kompak Berjaya di MotoGP Thailand 2025: Saya Menangis Sejadi-jadinya

REAKSI haru ditunjukkan ibu Marquez bersaudara lihat putranya berjaya di MotoGP Thailand 2025. Dia mengaku menangis sejadi-jadinya.

Ya, Marc Marquez dan Alex Marquez berjaya di MotoGP Thailand 2025. Momen manis itu membuat ibunda tercinta, Roser Alenta, terharu.

1. MotoGP Thailand 2025

MotoGP Thailand 2025 mungkin akan menjadi seri balapan yang akan terus dikenang oleh Marquez bersaudara. Marc Marquez finis posisi pertama, sementara Alex Marquez mengekor di posisi dua.

Marc Marquez dan Alex Marquez juga menyajikan tontonan yang menarik. Pasalnya, mereka bersaing cukup ketat sepanjang balapan dalam perebutan podium pertama.