HOME SPORTS BASKET

Rekap Hasil IBL 2024-2025 Minggu 9 Maret: Beda Nasib Hangtuah Jakarta dengan Prawira Bandung!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |00:10 WIB
Rekap Hasil IBL 2024-2025 Minggu 9 Maret: Beda Nasib Hangtuah Jakarta dengan Prawira Bandung!
Prawira Bandung kala berlaga. (Foto: Prawira Bandung)
A
A
A

REKAP hasil IBL 2024-2025 Minggu 9 Maret 2025 akan diulas Okezone. Hangtuah Jakarta dengan Prawira Bandung harus dapat hasil berbeda.

Ya, ajang IBL 2025 berlanjut kemarin. Ada dua pertandingan tersaji dalam lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2024-2025, Minggu 9 Maret 2025.

Hangtuah Jakarta sukses menekuk Borneo Hornbills. Sementara itu, Prawira Bandung menelan kekalahan dari RANS Simba Bogor.

1. Hangtuah Jakarta Berjaya

hangtuah jakarta foto ig @hangtuah.basketball

Hangtuah Jakarta sukses mengalahkan Borneo Hornbills di GOR Ciracas, Jakarta Timur. Tim besutan Wahyu Widayat Jati itu menang atas Borneo Hornbills dengan skor 85-70.

Dalam laga tersebut, Hangtuah Jakarta sempat mengalami fase naik turu  sejak kuarter pertama. Meski begitu, mereka akhirnya mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan.

Adonys Henriquez menjadi bintang dalam pertandingan tersebut. Forward Hangtuah Jakarta itu sukses mencetak 24 poin, 11 rebound, dan 2 assist dalam laga tersebut.

 

