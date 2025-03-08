Hasil IBL 2025 Hari Ini: Satria Muda Menang Dramatis atas Pelita Jaya, Bima Perkasa Sikat Rajawali Medan

Hasil IBL 2025 menampilkan kemenangan Satria Muda Pertamina Jakarta atas Pelita Jaya Jakarta (Foto: IBL)

HASIL IBL 2025 hari ini, Sabtu (8/3/2025) malam WIB sudah diketahui. Pelita Jaya Bakrie Jakarta menang dramatis atas Satria Muda Pertamina Jakarta, sementara Bima Perkasa Jogja mengalahkan Rajawali Medan.

1. Apik

Bima Perkasa Jogja vs Rajawali Medan di IBL 2025 (Foto: IBL)

Laga hari ini diawali dengan duel Bima Perkasa Jogjakarta kontra Rajawali Medan di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta. Bermain di hadapan publiknya sendiri, mereka tampil cukup apik.

Bima Perkasa Jogjakarta unggul telak di kuarter pertama dengan skor 33-14. Keunggulan yang sangat baik karena setelah itu mereka mendapat perlawanan yang berarti dari Rajawali Medan.

Bahkan Rajawali Medan nyaris merebut kemenangan di laga tersebut. Namun pada akhirnya, Bima Perkasa Jogjakarta sukses mencuri kemenangan tipis dengan skor 81-79 atas tamunya.

2. Duel Klasik

Lalu di laga kedua ada duel seru yang mempertemukan tim asal Jakarta, yakni Satria Muda versus Pelita Jaya. Duel klasik itu dimainkan di kandang Satria Muda, Britama Arena.