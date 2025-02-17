Hasil IBL 2025 Semalam: Bumi Borneo hingga Rans Simba Kompak Raih Kemenangan

SEBANYAK tiga laga lanjutan IBL 2025 telah dimainkan pada Minggu 16 Februari 2025 malam WIB. Hasil tiga tim sukses merebut kemenangan, yakni Bumi Borneo, Rans Simba Bogor, dan Ksatria Bengawan Solo.

1. Rans Simba Bogor vs Bima Perkasa Yogyakarta

Dalam laga pertama, Rans Simba Bogor mengalahkan Bima Perkasa Yogyakarta dengan skor 83-72. Laga itu berlangsung di Gymnasium SV IPB, Bogor.

Dalam kuarter pertama, tim tuan rumah tertinggal dari Bima Perkasa dengan poin 22-26. Rans Simba bangkit dalam kuarter kedua dengan unggul poin 19-22 atas tim tamu.

Akan tetapi, pada kuarter ketiga Rans Simba tidak mengulang catatan sebelumnya karena Bima Perkasa unggul 19-21. Rans Simba terlecut dalam kuarter keempat karena mencatatkan poin 23-14.

Rans Simba vs Bima Perkasa. (Foto: Instagram/rans.simba.basketball)

2. Bumi Borneo vs Rajawali Medan

Dalam laga kedua, Bumi Borneo berhasil menang atas Rajawali Medan dengan skor 85-72. Laga itu berlangsung di GOR Laga Tangkas Bogor.

Bumi Borneo tertinggal dari Rajawali Medan dalam kuarter pertama dengan poin 22-28. Tim tuan rumah bangkit dalam kuarter kedua dengan mencatatkan poin 19-16.

Dalam kuater ketiga, Bumi Borneo kembali menunjukan dominasinya karena unggul atas Rajawali Medang dengan poin 21-19. Hal itu berlanjut ke kuarter keempat karena mereka kembali unggul dengan poin 23-19 atas Rajawali Medan.