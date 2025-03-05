Hasil IBL 2025: Pelita Jaya Sukses Hajar Bali United Basketball

JAKARTA – Kemenangan manis berhasil diraih Pelita Jaya Jakarta saat menjamu Bali United Basketball di laga lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025, pada Selasa 4 Maret 2025. Dalam laga tersebut, tim asuhan Johannis Winar menang dengan skor 77-65 atas Bali United Basketball.

Pertandingan tersebut berlangsung di GMSB Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (4/3/2025) malam WIB. Pelita Jaya yang berstatus sebagai tuan rumah langsung tampil agresif sejak awal pertandingan

Jalannya Pertandingan

Kevin McDaniels menjadi motor serangan utama tim tuan rumah sejak kuarter pertama. Pelita Jaya langsung melesat dengan keunggulan telak atas Bali United Basketball dengan skor 22-10.

Pada kuarter kedua dan ketiga, Pelita Jaya masih memegang kendali permainan. Mereka terus unggul meski Bali United Basketball berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan.

Pelita Jaya vs Bali United Basketball. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

Di kuarter terakhir, Bali United Basketball berhasil unggul secara poin. Namun secara keseluruhan, tim asal Bali itu akhirnya harus mengakui keperkasaan tuan rumah. Pelita Jaya sukses memenangkan laga dengan skor 77-65.

Kevin McDaniels menjadi peyumbang poin terbanyak untuk Pelita Jaya Jakarta. Tercatat, pebasket berusia 32 tahun itu membukukan 22 poin, 16 rebound, dan 3 assist dalam pertandingan tersebut.