Kalah Cepat dari sang Adik di Latihan MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez Ungkap Penyebabnya

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan pertama di MotoGP Thailand 2025, yang mana digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada pagi hari waktu setempat. Namun, di sesi latihan yang digelar sore hari, Marquez gagal menjadi yang tercepat karena kalah dari sang adik, Alex Marquez.

Padahal sepanjang sesi latihan Marquez tampil gahar dan cukup lama memimpin. Namun, di akhir rider Gresini Ducati itu mampu unggul 0,052 detik dari waktu yang dicatatkan Marquez.

1. Marquez Bahas Motor

Menurut Marquez, dirinya kalah dari Alex karena motor yang mereka gunakan benar-benar sama. Hal itu membuat persaingan antar tim Ducati semakin ketat.

"Yang saya pahami, tetapi mungkin Davide Tardozzi (Kepala Tim Ducati Lenovo) atau Gigi Dall'Igna (Manajer Ducati Corse) dapat menjawab dengan lebih baik, kami mengendarai motor yang sama saat ini," jelas Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (28/2/2025).

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

"Motor kami benar-benar sama persis. Tentu saja, di tim pabrikan kami akan memperkenalkan hal-hal baru sepanjang musim ini, sesuai dengan apa sudah mereka pikirkan untuk dapat ditingkatkan,” tambahnya.

"Tetapi pada balapan pertama ini, motornya sangat, benar-benar mirip. Itu yang saya pahami, tetapi saya tidak tahu tentang mekaniknya,” imbuh Marquez.

2. Pakai GP24

Seperti yang diketahui, MotoGP 2025 begitu spesial untuk tim pabrikan asal Italia tersebut. Tak seperti biasanya yang menggunakan motor terbaru, Ducati justru menggunakan mesin lama di kompetisi yang baru.