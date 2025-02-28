Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Thailand 2025: Marc Marquez Posisi 2, sang Adik Jadi yang Tercepat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:25 WIB
Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
ISAN – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Thailand 2025. Alex sukses mengalahkan sang kakak, Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang sempat menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas pertama.

Sesi latihan berlangsung di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada Jumat (28/2/2025) sore WIB. Alex Marquez mencatatkan 1 menit 29,020 detik untuk menjadi yang tercepat dalam sesi latihan tersebut.

Jalannya Sesi Latihan

Johann Zarco (LCR Honda) langsung mendapat catatan waktu tercepat di awal sesi latihan. Zarco berhasil mencatatkan 1 menit 30,484 detik, hanya selisih beberapa detik dari rekor Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di sirkuit tersebut.

Namun demikian, situasi itu tidak berlangsung lama. Marc Marquez (Ducati Lenovo) tiba-tiba menyerobot catatan waktu tercepat. Pembalap asal Spanyol itu kini memimpin dengan catatan 1 menit 29 detik.

Alex Marquez memperkenalkan motor baru Gresini Racing (Foto: MotoGP)
Alex Marquez memperkenalkan motor baru Gresini Racing (Foto: MotoGP)

Tak lama berselang, para pembalap masuk ke pit untuk mengganti strategi dan ban. Pedro Acosta (Red Bull KTM) sempat menyalip catatan waktu Marquez, namun The Baby Alien langsung kembali menjadi yang tercepat.

Pada pertengahan sesi latihan, Bagnaia mencoba yang terbaik untuk mengejar rekan setimnya. Pembalap asal Italia itu tancap gas pada trek lurus untuk membuka peluang mencatatkan waktu tercepat.

Namun, upaya Bagnaia masih belum cukup untuk mengejar Marquez. Di sisi lain, Marquez kini dibuntuti oleh Luca Marini (Honda Racing Team). Dengan komponen ban yang baru, adik Valentino Rossi itu melesat.

 

