Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung MotoGP Thailand 2025: Marc Marquez Jadi Pemenang?

JADWAL siaran langsung MotoGP Thailand 2025 menjadi hal yang paling dinanti oleh para pencinta balap motor di seluruh dunia. Seri pembuka MotoGP 2025 itu tepatnya akan dimainkan di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari-2 Maret 2025.

Balapan perdana MotoGP 2025 menjadi momen krusial untuk setiap pembalap, termasuk Marc Marquez. Lantas sanggupkah rider anyar Ducati Lenovo itu merebut kemenangan di MotoGP Thailand 2025?

1. Marc Marquez Siap Bertarung

Marc Marquez merupakan rider pertama yang memenangkan GP Thailand saat seri tersebut baru pertama kali digelar di 2018 silam. Bahkan setahun setelahnya, Marquez masih berjaya di Sirkuit Buriram saat masih bersama Repsol Honda.

Kendati demikian, Marquez yang mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020 membuat The Baby Alien –julukan Marquez– tak bisa bersinar lagi di GP Thailand, bahkan seri yang lainnya juga. Marquez pun kesulitan bersama Honda selama bertahun-tahun.

Marquez baru bisa bangkit kembali usai memutuskan meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing di MotoGP 2024. Keputusan yang tepat itu membuat Marquez mampu tampil kompetitif hingga sempat bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP musim lalu.

Pada akhirnya, Marquez hanya bisa finis ketiga di akhir klasemen pembalap MotoGP 2024. Berkat penampilan apik itu, Marquez direkrut tim pabrikan Ducati untuk menjadi partner baru Francesco Bagnaia.

Dengan dukungan tim pabrikan, Marquez menjadi kandidat kuat juara MotoGP 2025. Lantas sanggupkah Marquez memanfaatkan keuntungan tersebut?

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

2. Marquez vs Bagnaia?

Ducati Lenovo dinilai terlalu berani karena memasangkan Marquez dengan Bagnaia. Sebab dua rider juara dunia itu dinilai akan saling sikut untuk bisa menjadi yang terbaik.

Namun, Marquez memastikan hubungannya dengan Bagnaia akan baik-baik saja. Sebab ia merasa memiliki hubungan yang baik dengan sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 tersebut.