HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Rapper Pitbull, Tim Satelit Aprilia Terancam Bubar Jelang MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |15:19 WIB
Gara-Gara Rapper Pitbull, Tim Satelit Aprilia Terancam Bubar Jelang MotoGP 2025
Trackhouse Racing MotoGP Team terancam bubar gara-gara Pitbull (Foto: MotoGP)
GARA-GARA rapper Pitbull, tim satelit Aprilia yakni Trackhouse Racing MotoGP Team terancam bubar jelang MotoGP 2025. Sebab, skuad balap itu juga baru seumur jagung!

Trackhouse Racing MotoGP Team baru berdiri pada 2024. Mereka menggantikan RNF MotoGP Team yang diputus lisensinya oleh Dorna Sports karena dianggap wanprestasi pada 2023.

1. NASCAR

Trackhouse Racing (Foto: MotoGP)
Trackhouse Racing (Foto: MotoGP)

Sebetulnya, Trackhouse bukan nama baru di dunia balap. Tim berbendera Amerika Serikat (AS) itu selama ini lebih lekat dengan balap mobil di Negeri Paman Sam seperti NASCAR dan Daytona 500.

Proyek Trackhouse sendiri melibatkan sejumlah tokoh ternama sebagai investor atau pemegang saham. Salah satunya adalah rapper Pitbull yang punya nama asli Armando Christian Perez.

2. Cabut

Nah penyanyi yang dijuluki Mr Worldwide itu mengambil keputusan mengejutkan jelang bergulirnya MotoGP 2025. Pitbull resmi mengakhiri kerja sama dengan Trackhouse Racing sebagai salah satu pemegang saham!

“Mengakhiri kerja sama dengan Trackhouse Racing. Selama lima tahun kami membuat sejarah dengan mengenalkan NASCAR ke penonton baru dan mencintai penggemar NASCAR pada saat yang sama,” kata Pitbull, dikutip dari Paddock GP, Selasa (25/2/2025).

 

