HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Duel Marc Marquez vs Francesco Bagnaia di MotoGP 2025: Banyak Drama, Diwarnai Jatuh dan Tabrakan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |13:29 WIB
Prediksi Duel Marc Marquez vs Francesco Bagnaia di MotoGP 2025: Banyak Drama, Diwarnai Jatuh dan Tabrakan!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

PREDIKSI duel Marc Marquez vs Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 menarik diulas. Duel yang diyakini bakal berjalan sengit ini diprediksi akan diwarnai insiden terjatuh dan tabrakan.

Persaingan antara Marc Marquez melawan Francesco Bagnaia memang sangat dinantikan di MotoGP 2025. Mereka diyakini akan saling sikut memperebutkan gelar juara, meskipun berlabel rekan setim.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Marc Marquez vs Francesco Bagnaia

Prediksi duel Marc Marquez vs Francesco Bagnaia turut diungkapkan oleh presenter TNT Sports, Neil Hodgson. Dia mengatakan, kedua pembalap akan mengupayakan segala cara untuk memenangkan kejuaraan.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez diketahui akan berada dalam satu tim di Ducati Lenovo. Namun demikian, kedua pembalap memiliki ambisi besar dan catatan mentereng di ajang MotoGP.

Bagnaia diketahui sudah menjuarai dua gelar, sementara Marquez yang sudah mengoleksi enam gelar sedang berupaya untuk menambahnya. Meski berada dalam satu tim, kedua pembalap diprediksi akan bersaing sangat ketat.

"Saya pikir kedua pembalap akan saling bersaing dengan sangat keras," kata Hodgson dilansir dari Motosan, Selasa (25/2/2025).

"Marc punya lebih banyak gelar dunia, tapi Pecco terus berkembang, terus belajar, dan merupakan mesin yang sesungguhnya," sambungnya.

"Sering kali, ia menjalani hari Jumat yang sangat biasa-biasa saja, bahkan hari Sabtu yang biasa-biasa saja, dan ia bangkit dan memenangkan Grand Prix pada hari Minggu," tambah Hodgson.

 

Halaman:
1 2
