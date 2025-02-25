Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bongkar Persiapan Jelang MotoGP 2025: Semuanya Ada di Tangan Saya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |11:59 WIB
Marc Marquez Bongkar Persiapan Jelang MotoGP 2025: Semuanya Ada di Tangan Saya!
Marc Marquez siap bela Ducati Lenovo. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

MARC Marquez bongkar persiapan jelang MotoGP 2025. Dia menegaskan bahwa persiapan sudah matang dan bahkan Marquez merasa semua hal sudah ada di genggamannya.

Marc Marquez mengatakan seluruh elemen di timnya, Ducati Lenovo, sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk MotoGP 2025. Menurutnya, tinggal performa pembalap yang akan menentukan hasilnya.

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

1. MotoGP 2025 Segera Dimulai

Seri pembuka MotoGP 2025 akan segera dimulai. Balapan itu akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Marc Marquez akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya sejak awal seri MotoGP 2025. Hal itu dilakukan agar dapat bersaing dengan tim-tim lainnya dalam usaha menjadi juara dunia.

"Kami ada di tim, kami punya motor, semuanya ada di tangan saya," kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa (25/2/2025).

2. Dream Team

Marc Marquez tidak mau sesumbar soal Ducati Lenovo yang memiliki dream team lewat duetnya dengan Francesco Bagnaia Pasalnya, hal itu ditakutkan hanya menjadi beban.

"'Dream Team saat saya memiliki Jorge Lorenzo sebagai rekan setim di Repsol Honda dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan," ucap Marc Marquez.

"Ducati telah bertaruh pada sebuah tim dan di situlah sekarang, mereka telah membuat motor dan para pembalap sekarang harus, dengan tangan kami sendiri, mendapatkan hasil terbaik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2






