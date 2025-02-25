Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi MotoGP Thailand 2025 Akhir Pekan Ini: 4 Pembalap Dijagokan Menang, Ada Marc Marquez?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |12:53 WIB
Prediksi MotoGP Thailand 2025 Akhir Pekan Ini: 4 Pembalap Dijagokan Menang, Ada Marc Marquez?
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PREDIKSI MotoGP Thailand 2025 akhir pekan ini. Empat pembalap dijagokan menang di MotoGP Thailand 2025. Apakah Marc Marquez masuk daftar tersebut?

MotoGP Thailand 2025 akan jadi seri pembuka musim ini. Balapan seru itu akan digelar di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. 

Daftar Pembalap yang Resmi Tampil di MotoGP Thailand 2025: Jorge Martin Siap Hadapi Marc Marquez!

1. 4 Pembalap Dijagokan Menang

Empat pembalap diprediksi akan menjuarai seri balapan pertama musim ini, MotoGP Thailand 2025. Presenter dari Dorna, Jack Appleyard, meyakini keempat pembalap ini hampir pasti juara di Thailand.

Jack Appleyard mempunyai prediksi matang berdasarkan statistik MotoGP. Empat pembalap yang difavoritkan menang adalah Alex Marquez (Gresini Ducati), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Marc Marquez (Ducati Lenovo).

"Anda harus mengatakan bahwa menjelang MotoGP Thailand, keempat nama yang sedang kita bicarakan tidak akan mengejutkan siapa pun," kata Jack Appleyard, dikutip dari Crash, Selasa (25/2/2025).

"Pembalap hebat yang akan kita bicarakan adalah Alex Marquez di (Ducati Desmosedici) GP24, Franco Morbidelli di GP24, serta Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di GP25," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186860/luca_marini_mengaku_tidak_mudah_mendapat_kepercayaan_penuh_dari_tim_honda_hrc_castrol-PcRQ_large.jpg
Singgung Marc Marquez, Luca Marini Akui Tak Mudah Dapat Kepercayaan dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186859/aprilia_racing_memprioritaskan_kontrak_marco_bezzecchi_untuk_motogp_2027-ajys_large.jpg
Bukan Jorge Martin, Aprilia Racing Prioritaskan Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186882/luca_marini_harus_berjuang_keras_untuk_bisa_meraih_kepercayaan_dari_teknisi_honda-Iays_large.jpg
Honda Terbiasa dengan Marc Marquez, Luca Marini Harus Berjuang Keras Raih Kepercayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186876/jorge_martin_membutuhkan_waktu_untuk_bisa_nyetel_dengan_aprilia_racing_di_motogp_2026-9Il0_large.jpg
Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186809/fermin_aldeguer_tampil_impresif_di_motogp_2025_ferminaldeguer54-k3Is_large.jpg
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186692/marc_marquez-Vz8i_large.jpg
Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement