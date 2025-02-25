Prediksi MotoGP Thailand 2025 Akhir Pekan Ini: 4 Pembalap Dijagokan Menang, Ada Marc Marquez?

PREDIKSI MotoGP Thailand 2025 akhir pekan ini. Empat pembalap dijagokan menang di MotoGP Thailand 2025. Apakah Marc Marquez masuk daftar tersebut?

MotoGP Thailand 2025 akan jadi seri pembuka musim ini. Balapan seru itu akan digelar di Sirkuit Buriram, Isan, Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

1. 4 Pembalap Dijagokan Menang

Empat pembalap diprediksi akan menjuarai seri balapan pertama musim ini, MotoGP Thailand 2025. Presenter dari Dorna, Jack Appleyard, meyakini keempat pembalap ini hampir pasti juara di Thailand.

Jack Appleyard mempunyai prediksi matang berdasarkan statistik MotoGP. Empat pembalap yang difavoritkan menang adalah Alex Marquez (Gresini Ducati), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Marc Marquez (Ducati Lenovo).

"Anda harus mengatakan bahwa menjelang MotoGP Thailand, keempat nama yang sedang kita bicarakan tidak akan mengejutkan siapa pun," kata Jack Appleyard, dikutip dari Crash, Selasa (25/2/2025).

"Pembalap hebat yang akan kita bicarakan adalah Alex Marquez di (Ducati Desmosedici) GP24, Franco Morbidelli di GP24, serta Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di GP25," tambahnya.