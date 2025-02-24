Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Siap Bahu Membahu dengan Marc Marquez demi Kejayaan Ducati di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:19 WIB
Francesco Bagnaia Siap Bahu Membahu dengan Marc Marquez demi Kejayaan Ducati di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia siap bahu membahu dengan Marc Marquez demi kejayaan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia menyatakan siap bahu membahu dengan Marc Marquez demi kejayaan Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Apalagi, keduanya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik.

Seri pembuka MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand. Pekan balapan bertajuk MotoGP Thailand 2025 itu akan berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret.

1. Kontribusi

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)
Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

Bagnaia mengatakan dirinya dan Marc Marquez ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk Ducati dalam MotoGP 2025. Akan tetapi, ia membutuhkan dukungan dari seluruh elemen tim agar dapat bersaing.

“Ketika Anda memiliki dua pembalap seperti kami, dengan tujuan yang sama yaitu ingin menang dalam segala hal," ucap Bagnaia dilansir dari Motosan, Senin (24/2/2025).

2. Matang

Menurutnya, persiapan yang dilakukannya dan Marquez sudah matang dalam rangkaian pramusim. Namun, mereka tidak akan pernah berpuas diri karena akan tetap melakukan berbagai evaluasi.

"Mudah bagi semuanya menjadi sempurna atau malah menjadi bencana total," tandas Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186882/luca_marini_harus_berjuang_keras_untuk_bisa_meraih_kepercayaan_dari_teknisi_honda-Iays_large.jpg
Honda Terbiasa dengan Marc Marquez, Luca Marini Harus Berjuang Keras Raih Kepercayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186876/jorge_martin_membutuhkan_waktu_untuk_bisa_nyetel_dengan_aprilia_racing_di_motogp_2026-9Il0_large.jpg
Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186809/fermin_aldeguer_tampil_impresif_di_motogp_2025_ferminaldeguer54-k3Is_large.jpg
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186692/marc_marquez-Vz8i_large.jpg
Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186672/the_ranch_valentino_rossi-VDG9_large.jpg
Ikut Balapan di Motor Ranch Milik Valentino Rossi, Pembalap Ini Alami Kecelakaan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/38/3186521/carlo_pernat_memprediksi_marc_marquez_akan_kembali_ke_honda-zYjD_large.jpg
Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Balik ke Honda, Duet dengan Adik Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement