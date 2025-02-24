Francesco Bagnaia Siap Bahu Membahu dengan Marc Marquez demi Kejayaan Ducati di MotoGP 2025

Francesco Bagnaia siap bahu membahu dengan Marc Marquez demi kejayaan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

FRANCESCO Bagnaia menyatakan siap bahu membahu dengan Marc Marquez demi kejayaan Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Apalagi, keduanya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik.

Seri pembuka MotoGP 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand. Pekan balapan bertajuk MotoGP Thailand 2025 itu akan berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret.

1. Kontribusi

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

Bagnaia mengatakan dirinya dan Marc Marquez ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk Ducati dalam MotoGP 2025. Akan tetapi, ia membutuhkan dukungan dari seluruh elemen tim agar dapat bersaing.

“Ketika Anda memiliki dua pembalap seperti kami, dengan tujuan yang sama yaitu ingin menang dalam segala hal," ucap Bagnaia dilansir dari Motosan, Senin (24/2/2025).

2. Matang

Menurutnya, persiapan yang dilakukannya dan Marquez sudah matang dalam rangkaian pramusim. Namun, mereka tidak akan pernah berpuas diri karena akan tetap melakukan berbagai evaluasi.

"Mudah bagi semuanya menjadi sempurna atau malah menjadi bencana total," tandas Bagnaia.