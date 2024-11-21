Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!

JADWAL dan link live streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sebagai salah satu turnamen bola basket terbesar, ajang ini mempertemukan tim-tim nasional terbaik dari seluruh Asia untuk bersaing dalam pertandingan yang penuh gengsi.

Streaming semua pertandingan FIBA Asia Cup 2025 dengan klik di sini. Babak kualifikasi ini menjadi langkah penting bagi negara-negara peserta untuk memastikan tempat di FIBA Asia Cup 2025.

Persaingan diprediksi akan berlangsung ketat, dengan banyak tim berambisi mencatatkan sejarah baru di panggung bola basket Asia. Tidak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menyaksikan aksi pemain bintang yang siap memberikan penampilan terbaik mereka.

Tim-tim raksasa seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang dikenal dengan permainan dominan mereka, akan berhadapan dengan tim-tim lain yang tidak kalah ambisius. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Iran diprediksi akan memberikan perlawanan sengit untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di puncak kompetisi basket Asia.

Bagi tim Indonesia, babak kualifikasi ini menjadi momen krusial untuk memperlihatkan perkembangan permainan mereka. Untuk kamu penggemar basket streaming di Vision+, simak jadwal Lengkap Kualifkasi FIBA Asia Cup 2025 berikut:

Kamis, 21 November 2024

17.30 WIB: Indonesia vs Korea (SPORTSTARS)

18.30 WIB: Filipina vs New Zealand (V+ Live 4)

19.00 WIB: Thailand vs Australia (SPORTSTARS 2)

Jumat, 22 November 2024

07.00 WIB (DELAY): Jepang vs Mongolia (SPORTSTARS)

19.30 WIB: India vs Qatar (SPORTSTARS 2)

23.00 WIB: Jordan vs Iraq (SPORTSTARS)

23.00 WIB: Bahrain vs Syria (V+ Live 4)

23.45 WIB: Palestina vs Saudi Arabia (SOCCER)

Nonton dengan klik di sini.

Sabtu, 23 November 2024

07.00 WIB (DELAY): Chinese Taipei vs Hongkong (SPORTSTARS)

Minggu, 24 November 2024

07.00 WIB (DELAY): China vs Guam (SPORTSTARS)

12.00 WIB: Guam vs Jepang (V+ Live 4)

14.00 WIB: Mongolia vs China (V+ Live 4)

13.00 WIB: Korea vs Australia (SPORTSTARS 2)

17.00 WIB: Indonesia vs Thailand (SPORTSTARS)

18.30 WIB: Filipina vs Hongkong (SPORTSTARS 2)

Nonton dengan klik di sini.