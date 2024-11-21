Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:54 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
Timnas Basket Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sebagai salah satu turnamen bola basket terbesar, ajang ini mempertemukan tim-tim nasional terbaik dari seluruh Asia untuk bersaing dalam pertandingan yang penuh gengsi.

Streaming semua pertandingan FIBA Asia Cup 2025 dengan klik di sini. Babak kualifikasi ini menjadi langkah penting bagi negara-negara peserta untuk memastikan tempat di FIBA Asia Cup 2025.

Timnas Basket Putra Indonesia

Persaingan diprediksi akan berlangsung ketat, dengan banyak tim berambisi mencatatkan sejarah baru di panggung bola basket Asia. Tidak hanya itu, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menyaksikan aksi pemain bintang yang siap memberikan penampilan terbaik mereka.

Tim-tim raksasa seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang dikenal dengan permainan dominan mereka, akan berhadapan dengan tim-tim lain yang tidak kalah ambisius. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Iran diprediksi akan memberikan perlawanan sengit untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di puncak kompetisi basket Asia.

Bagi tim Indonesia, babak kualifikasi ini menjadi momen krusial untuk memperlihatkan perkembangan permainan mereka. Untuk kamu penggemar basket streaming di Vision+, simak jadwal Lengkap Kualifkasi FIBA Asia Cup 2025 berikut:

Kamis, 21 November 2024

17.30 WIB: Indonesia vs Korea (SPORTSTARS)

18.30 WIB: Filipina vs New Zealand (V+ Live 4)

19.00 WIB: Thailand vs Australia (SPORTSTARS 2)

Jumat, 22 November 2024

07.00 WIB (DELAY): Jepang vs Mongolia (SPORTSTARS)

19.30 WIB: India vs Qatar (SPORTSTARS 2)

23.00 WIB: Jordan vs Iraq (SPORTSTARS)

23.00 WIB: Bahrain vs Syria (V+ Live 4)

23.45 WIB: Palestina vs Saudi Arabia (SOCCER)

Nonton dengan klik di sini.

Sabtu, 23 November 2024

07.00 WIB (DELAY): Chinese Taipei vs Hongkong (SPORTSTARS)

Minggu, 24 November 2024

07.00 WIB (DELAY): China vs Guam (SPORTSTARS)

12.00 WIB: Guam vs Jepang (V+ Live 4)

14.00 WIB: Mongolia vs China (V+ Live 4)

13.00 WIB: Korea vs Australia (SPORTSTARS 2)

17.00 WIB: Indonesia vs Thailand (SPORTSTARS)

18.30 WIB: Filipina vs Hongkong (SPORTSTARS 2)

Nonton dengan klik di sini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2877904/fiba-world-cup-2023-yessica-stephani-ceritakan-pengalamannya-jadi-volunteer-terbaik-erX0yUhfwg.jpg
FIBA World Cup 2023: Yessica Stephani Ceritakan Pengalamannya Jadi Volunteer Terbaik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement