Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2024: Skuad Merah Putih Keok 78-86!

HASIL Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Putra Indonesia kalah dari Korea Selatan dengan skor 78-86.

Pertemuan kedua tim tersaji dalam laga lanjutan Window 2 Grup A Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Kedua tim berhadapan di Goyang Gymnasium, Goyang, Korea Selatan, Kamis (21/11/2024) sore WIB.

Anthony Beane Jr sebenarnya tampil gemilang dalam laga ini. Dia menjadi topskor dengan torehan 25 poin, tujuh rebound dan satu assist, tetapi sinarnya tak cukup untuk membantu Indonesia meraih kemenangan.

Di kubu Korea Selatan, Byeon Jun-hyeong dan Ki Sang Yu menorehkan poin terbanyak dengan sama-sama mencetak 13 poin. Lee Jung-Hyun tak kalah cemerlang dengan membukukan double-double berkat sumbangan 12 poin, 11 rebound dan tiga assistnya.

Jalannya Pertandingan

Timnas Basket Putra Indonesia memulai laga dengan percaya diri dan langsung memimpin 5-0. Aksi gemilang dari Anthony Beane Jr pun terus membawa mereka menjauh dengan keungglan 10-4 dan 13-6.

Namun sayang, Tim Merah-Putih mulai menemui kebuntuan setelahnya. Korea Selatan pun perlahan bangkit dan menyamakan skor menjadi 13-13. Bahkan, tim tuan rumah terus menggila dan sukses berbalik unggul 19-15 di akhir kuarter pertama.

Pada awal kuarter kedua, Indonesia sempat memangkas ketertinggalan menjadi 22-23. Namun, Korea Selatan kembali menyerang dengan sangat apik lewat aksi Lee Jong-Hyun dan menjauh dengan keunggulan 30-24.

Akan tetapi, Skuad Garuda perlahan-lahan bisa bertahan dengan kukuh dan mulai menyerang dengan efektif. Alhasil, Vincent Kosasih dan kolega berbalik unggul 35-33 dan 38-36 berkat sumbangan beberapa poin dari Beane. Namun, Korea Selatan akhirnya mengejar lagi dan menutup kuarter kedua dengan skor imbang 40-40.