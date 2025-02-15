Hasil IBL 2025 Hari Ini: Kesatria Bengawan Solo Menang Dramatis atas Bali United Basketball, Tangerang Hawks Bungkam Satya Wacana

Hasil IBL 2025 hari ini menampilkan kemenangan Kesatria Bengawan Solo atas Bali United Basketball (Foto: IBL)

HASIL IBL 2025 hari ini, Sabtu (15/2/2025) malam WIB, sudah diketahui. Tiga pertandingan tersaji dalam lanjutan ajang bola basket terakbar di Indonesia itu.

Pertandingan hari ini diawali dengan laga Tangerang Hawks kontra Satya Wacana. Adapun duel tersebut tersaji di Indoor Sports Center, Tangerang.

1. Manis

Tangerang Hawks yang tampil di hadapan publiknya sendiri bermain cukup apik sejak awal. Tim polesan Antonius Joko itu sukses meraih kemenangan 86-78 atas Satya Wacana.

Ini menjadi hasil yang manis karena Tangerang Hawks sukses mengakhiri tren buruk dua kekalahan beruntun. Jarred Shaw menjadi sosok penting dalam kemenangan mereka dengan mengemas 19 poin dan 15 rebound.

2. Agresif

Lalu di laga lainnya, Borneo Hornbills juga sukses meraih hasil manis saat menjamu BIma Perkasa Jogja di GOR Laga Tangkas, Bogor. Mereka bermain agresif dan menang dengan skor 72-61.

Michael Qualls menjadi sosok kunci Borneo Hornbills. Qualls sukses mencetak 29 poin serta delapan rebound dan sembilan assist.