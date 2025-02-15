Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2025 Hari Ini: Kesatria Bengawan Solo Menang Dramatis atas Bali United Basketball, Tangerang Hawks Bungkam Satya Wacana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |22:59 WIB
Hasil IBL 2025 Hari Ini: Kesatria Bengawan Solo Menang Dramatis atas Bali United Basketball, Tangerang Hawks Bungkam Satya Wacana
Hasil IBL 2025 hari ini menampilkan kemenangan Kesatria Bengawan Solo atas Bali United Basketball (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL IBL 2025 hari ini, Sabtu (15/2/2025) malam WIB, sudah diketahui. Tiga pertandingan tersaji dalam lanjutan ajang bola basket terakbar di Indonesia itu.

Pertandingan hari ini diawali dengan laga Tangerang Hawks kontra Satya Wacana. Adapun duel tersebut tersaji di Indoor Sports Center, Tangerang.

1. Manis

Skuad Tangerang Hawks untuk IBL 2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Tangerang Hawks yang tampil di hadapan publiknya sendiri bermain cukup apik sejak awal. Tim polesan Antonius Joko itu sukses meraih kemenangan 86-78 atas Satya Wacana. 

Ini menjadi hasil yang manis karena Tangerang Hawks sukses mengakhiri tren buruk dua kekalahan beruntun. Jarred Shaw menjadi sosok penting dalam kemenangan mereka dengan mengemas 19 poin dan 15 rebound.

2. Agresif

Lalu di laga lainnya, Borneo Hornbills juga sukses meraih hasil manis saat menjamu BIma Perkasa Jogja di GOR Laga Tangkas, Bogor. Mereka bermain agresif dan menang dengan skor 72-61.

Michael Qualls menjadi sosok kunci Borneo Hornbills. Qualls sukses mencetak 29 poin serta delapan rebound dan sembilan assist.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/36/3160424/satria_muda-cUJy_large.jpg
Persib Bandung Resmi Ambil Alih Klub Basket Satria Muda, Kini Bermarkas di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/36/3157104/dewa_united_banten-TBSQ_large.jpg
Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156758/dewa_united_juara_ibl_2025_usai_menang_2_1_atas_pelita_jaya_di_final-gZCR_large.jpg
Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156655/simak_kunci_dewa_united_permalukan_pelita_jaya_di_kandang_lawan_pada_gim_2_final_ibl_2025-MH5j_large.jpg
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156596/patrick_kluivert-5x0g_large.jpg
Patrick Kluivert Terkesan dengan Atmosfer Final IBL 2025: Rasanya Kayak di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156589/dewa_united_basketball_foto_dewa_united-uETh_large.jpg
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement