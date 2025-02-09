Hasil Lengkap IBL 2025 Sabtu 8 Februari 2025: Prawira Bandung dan Dewa United Banten Kompak Menang!

HASIL lengkap IBL 2025, Sabtu 8 Februari 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim sukses meraih kemenangan, di antaranya ada Prawira Bandung.

Ajang IBL 2025 berlanjut kemarin. Ada 3 pertandingan telah terlaksana dalam lanjutan Indonesian Basketball League (IBL) 2025 pada Sabtu 8 Februari 2025.

1. Kesatria Bengawan Solo Kesulitan

Pertandingan hari ini diawali dengan pertemuan Kesatria Bengawan Solo kontra Hangtuah Jakarta. Bermain di Sritex Arena, Kesatria Bengawan Solo justru dibuat kesulitan.

Kesatria Bengawan Solo harus mengakui ketangguhan Hangtuah Jakarta di laga tersebut dengan kekalahan 70-73. Diftha Pratama menjadi pemain kunci dalam kemenangan Hangtuah Jakarta dengan mengemas 19 poin.

2. Prawira Bandung Menang

Kemudian hasil minor juga harus didapat Satya Wacana Salatiga. Mereka kalah dari Prawira Bandung saat bermain di markasnya sendiri, yakni di GOR Basket Prof. Susilo, Semarang.

Satya Wacana Salatiga dibuat tak berkutik dari Prawira Bandung. Mereka menelan kekalahan 60-72 dari tim tamu. De Vaughn Washington menjadi sosok kunci kemenangan Prawira Bandung dengan mengemas 19 poin, 11 rebound, dan dua assist.