Hasil IBL 2025 Hari Ini: Satria Muda Menang, Prawira Bandung Kalah

HASIL IBL 2025 hari ini, Minggu (9/2/2025), sudah diketahui. Satria Muda Pertamina Jakarta sukses meraih kemenangan, sementara Prawira Bandung menelan kekalahan.

Pertandingan hari ini diawali dengan pertandingan Satya Wacana Salatiga kotra Hangtuah Jakarta di GOR Basket Prof. Susilo, Semarang. Meski bermain di hadapan pendukungnya, Satya Wacana justru harus menelan kekalahan dengan skor 71-76.

Bali United Basketball vs Satria Muda Pertamina Jakarta di IBL 2025 (Foto: IBL)

Kemudian hasil minor juga didapat Pacific Caesar Surabaya. Mereka takluk saat menjamu Bima Perkasa Jogja di GOR Pacific Caesar, Surabaya.

Tim asal Surabaya itu harus menelan kekalahan tipis dari Bima Perkasa Jogja dengan skor 83-85. Sosok Kierell Green menjadi aktor kunci Bima Perkasa Jogja dengan mencetak 25 poin serta 20 rebound.

Lalu ada Satria Muda yang sukses meraih hasil manis kala bertandang ke markas Bali United Basketball di GOR Purna Krida. Tim asal Jakarta itu tampil menawan di laga tersebut.

Terbukti, Satria Muda mengunci kemenangan atas Bali United Basketball dengan skor akhir 96-86. Randy Bell menjadi pemain kunci dalam kemenangan Satria Muda dengan mengemas 25 poin dan lima rebound.