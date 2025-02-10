Perbasi Jakarta Ajak Semua Pihak Berperan di Liga Bola Basket Putri 2025

Perbasi Jakarta mengajak semua berperan di Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 (Foto: Perbasi Jakarta)

JAKARTA – Dewan Pengurus Daerah Perbasi Jakarta segera menggelar Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025. Niatan ini sempat tertunda selama setahun tepatnya pada 2024.

1. April 2025

Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 (Foto: Perbasi Jakarta)

Sekretaris Umum Perbasi Jakarta, Arief Satria Kurniagung menyampaikan, Liga Bola Basket Putri Jakarta rencananya akan digulirkan pada April 2025. Ada pun, syarat utama peserta adalah klub bola basket yang terdaftar di Jakarta, serta berada di rentang usia 19-35 tahun.

“Dan untuk diketahui, sedianya bulan Juni-Juli 2024 sudah kami gulirkan, namun mengingat yang ingin partisipasi baru empat klub, juga ada keterbatasan lapangan dan padatnya kegiatan di 2024, ada pelaksanaan Kejurkot, Kejurkab, dan Kejurda yang bergulir dengan jenjang waktu yang berbeda-beda,” kata Arief, Senin (10/2/2025).

“Juga banyak ada try-out persiapan tim bola basket PON, sampai perhelatan PON itu sendiri, sehingga kami putuskan untuk ditunda untuk disempurnakan di 2025 ini, mohon dukungannya semua insan basket Jakarta,” imbuhnya.

“Kami tidak muluk-muluk memutar dengan profesionalisme seperti apa, tapi tentu namanya menyelenggarkan sebuah kompetisi, kami pasti maksimalkan seluruh pelaksanaannya,” ungkap Arief.

“Dan memang untuk seri pertama ini, peserta (pemain) mungkin belum terlalu banyak aturan-aturan yang mengikat secara profesional (kontrak kerja), jadi main saja dulu, nanti akan kami evaluasi supaya dapat konsisten terlaksana,” imbuhnya.

2. 10 Klub

Perbasi Jakarta berharap setidaknya dengan rentang usia peserta putri di 19-35 tahun, bisa lebih dari 10 (sepuluh) klub bola basket di Jakarta yang bisa berpartisipasi. Calon-calon peserta juga diharapkan segara mendaftar dengan menghubungi panitia yang dibentuk serta perekrutan pemain berlangsung baik.

"Sekali lagi kami sampaikan yang penting kompetisinya berjalan sebaik mungkin dan bisa mewadahi para pebasket putri yang ada di Jakarta,” terang Arief.

“Sebab tidak mustahil dari sini akan lahir talenta baru pebasket Putri Jakarta, yang bisa membela Jakarta di berbagai kejuaraan termasuk salah satunya bisa memberikan sumbangsih untuk Timnas Basket Putri di masa mendatang," tambahnya.