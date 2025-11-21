Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah

KISAH persahabatan pebulu tangkis supercantik, Benyapa Aimsaard, dengan tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau Putri KW menarik diulas. Mereka berteman lengket hingga bahkan kerap berbagi hadiah.

Sejatinya, Benyapa Aimsaard dan Putri KW tak pernah bertemu dalam pertandingan karena bermain di sektor berbeda. Tetapi, keduanya tetap bisa jalin hubungan akrab dan kerap pergi bersama saat main di negara masing-masing.

1. Sama-Sama Pemain Andalan

Diketahui, Benyapa Aimsaard jadi andalan Thailand di sektor ganda. Dia kini bahkan diplot main double di ganda campuran dan ganda putri.

Awalnya, Benyapa duet dengan sang kakak, yakni Nuntakarn Aimsaard. Tetapi kini, dia dapat tandem baru, baik di sektor ganda campuran ataupun ganda putri.

Di ganda campuran, pebulu tangkis berusia 23 tahun itu kini berduet dengan Ratchapol Makkasasithorn. Sementara di ganda putri, dia bermain bersama Sabrina Sophita Wedler.

Sementara itu, Putri KW jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Dia kini bahkan jadi tunggal putri pertama Indonesia karena menduduki peringkat ketujuh di ranking BWF.