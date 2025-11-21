Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: 4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |11:43 WIB
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: 4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal!
Putri KW lolos semifinal Australia Open 2025. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia berhasil memastikan tiket semifinal Australia Open 2025. Salah satu dari empat wakil itu, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil memenangkan perang saudara kontra Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. 

Empat pertandingan itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Jumat (21/11/2025) siang WIB. Rachel/Febi berhasil mengalahkan Apriyani/Fadia dalam dua gim langsung, yakni 21-19 dan 21-10.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos semifinal Australia Open 2025. (Foto: X/@INABadminton)
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum lolos semifinal Australia Open 2025. (Foto: X/@INABadminton)

Dalam pertandingan itu, Rachel/Febi langsung mendominasi hingga memenangkan dua gim langsung. Kemenangan ini membuat keduanya mengunci tiket empat besar Australia Open 2025.

1. Putri KW Bungkam Wakil Taiwan

Di pertandingan lain, Putri Kusuma Wardani mengalahkan wakil Taiwan Chen Su Yu. Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani-  menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-8.

Putri KW pun menyusul Rachel/Febi ke semifinal Australia Open 2025. Sementara itu, Febriana Diwpuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga meraih tiket semifinal. 

Ganda putri Indonesia itu sukses menumbangkan wakil Jepang, Rui Hirokami/Sayaka Hobara. Kemenangan diraih dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, dan 21-16. Hasil ini membuat Ana/Trias menjadi ganda putri Indonesia kedua yang ke babak empat besar.

 


