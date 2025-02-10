Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Sudah Terbentuk, Timnas Basket Tuli Indonesia Siap Berlaga di Hong Kong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:20 WIB
Sudah Terbentuk, Timnas Basket Tuli Indonesia Siap Berlaga di Hong Kong
Timnas Basket Tuli Indonesia sudah terbentuk dan siap berlaga di Hong Kong (Foto: FBBTI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Basket Tuli Indonesia baru saja terbentuk. Mereka kini mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang kejuaraan regional khusus untuk atlet tuli yang akan digelar di Hongkong pada 1-2 Maret 2025.

Pada ajang tersebut, Indonesia akan menghadapi Hong Kong selaku tuan rumah, Mongolia, dan Filipina. Persiapan matang terus dilakukan sepanjang Januari 2025.

1. Pemain

Timnas Basket Tuli Indonesia (Foto: FBBTI)
Timnas Basket Tuli Indonesia (Foto: FBBTI)

Timnas Basket Tuli Indonesia diperkuat 14 pemain. Mereka terdiri dari dua orang asal Surabaya (Jawa Timur), sembilan asal Jakarta, dan tiga pemain dari Jawa Barat.

Tim tengah tengah melakukan persiapan secara serius dengan berlatih keras dua kali dalam seminggu sejak Januari 2025 di bawah asuhan pelatih Romy Chandra. Ia merupakan mantan pemain Timnas Basket Indonesia yang juga pernah memperkuat Indonesia Muda dan Aspac Jakarta.

2. Bangga

Romy mengaku bangga dipercaya menjadi pelatih Timnas Basket Tuli Indonesia. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik lewat ajang tersebut.

"Sebagai pelatih yang ditunjuk, pertama saya bangga dan memberikan apresiasinya kepada teman-teman atlet basket tuli Indonesia yang mau berjuang untuk membawa nama Merah Putih. Pastinya kami mau yang terbaik, apalagi ajang ini membawa nama negara kita,” kata Romy saat ditemui di lapangan Basket Warriors, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dikutip Senin (10/2/2025).

“Untuk masa persiapan sudah berlangsung hampir satu bulan. Dengan terbentuknya tim ini yang terbilang baru, kami mencoba sinergi pengenalan karakter pemain dan terus melihat kondisi pemain yang ada,” sambungnya.

“Saya coba memberikan materi ke tim yakni drills man to man dan zone defense dan akan membangun karakter tim ini mau dan paham akan defense,” urai Romy.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement