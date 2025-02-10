Sudah Terbentuk, Timnas Basket Tuli Indonesia Siap Berlaga di Hong Kong

JAKARTA - Timnas Basket Tuli Indonesia baru saja terbentuk. Mereka kini mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang kejuaraan regional khusus untuk atlet tuli yang akan digelar di Hongkong pada 1-2 Maret 2025.

Pada ajang tersebut, Indonesia akan menghadapi Hong Kong selaku tuan rumah, Mongolia, dan Filipina. Persiapan matang terus dilakukan sepanjang Januari 2025.

1. Pemain

Timnas Basket Tuli Indonesia (Foto: FBBTI)

Timnas Basket Tuli Indonesia diperkuat 14 pemain. Mereka terdiri dari dua orang asal Surabaya (Jawa Timur), sembilan asal Jakarta, dan tiga pemain dari Jawa Barat.

Tim tengah tengah melakukan persiapan secara serius dengan berlatih keras dua kali dalam seminggu sejak Januari 2025 di bawah asuhan pelatih Romy Chandra. Ia merupakan mantan pemain Timnas Basket Indonesia yang juga pernah memperkuat Indonesia Muda dan Aspac Jakarta.

2. Bangga

Romy mengaku bangga dipercaya menjadi pelatih Timnas Basket Tuli Indonesia. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik lewat ajang tersebut.

"Sebagai pelatih yang ditunjuk, pertama saya bangga dan memberikan apresiasinya kepada teman-teman atlet basket tuli Indonesia yang mau berjuang untuk membawa nama Merah Putih. Pastinya kami mau yang terbaik, apalagi ajang ini membawa nama negara kita,” kata Romy saat ditemui di lapangan Basket Warriors, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dikutip Senin (10/2/2025).

“Untuk masa persiapan sudah berlangsung hampir satu bulan. Dengan terbentuknya tim ini yang terbilang baru, kami mencoba sinergi pengenalan karakter pemain dan terus melihat kondisi pemain yang ada,” sambungnya.

“Saya coba memberikan materi ke tim yakni drills man to man dan zone defense dan akan membangun karakter tim ini mau dan paham akan defense,” urai Romy.