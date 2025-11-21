Prediksi Fabio Quartararo soal Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026

FABIO Quartararo prediksi penampilan Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026. Dia yakin pembalap asal Turki itu akan memulai debutnya bersama Pramac Racing dengan moncer.

Tak ayal, Fabio Quartararo waspada. Pembalap Tim Monster Energy Yamah itu tentunya tak mau kalah saing dan kesulitan naik podium lagi seperti yang dialami beberapa tahun terakhir.

1. Soroti Toprak Razgatlioglu

Para pembalap telah menuntaskan tes pascamusim MotoGP 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo pada Selasa 18 November 2025. Tes tersebut sekaligus diikuti oleh pembalap rookie seperti Razgatlioglu dan Diego Moreira (LCR Honda).

Dalam tes resmi perdananya itu, Yamaha menguji mesin V4 terbarunya. Para pembalap pabrikan asal Jepang itu sibuk mengulik motor mereka untuk menemukan setelan terbaiknya.

Quartararo pun berbicara mengenai pendatang baru Razgatlioglu. Pembalap berjuluk El Diablo itu mengaku belum berbicara dengan sang pembalap karena mereka disibukkan mengurus setelan motornya masing-masing.

“Saya belum berbicara dengannya. Hari ini adalah hari yang sulit, semua orang mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin di pit,” kata Quartararo, dipetik dari Motosan, Jumat (21/11/2025).