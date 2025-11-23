Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Profil Raymond/Nikolaus sang Juara Australia Open 2025: Ukir Sejarah Kalahkan Fajar/Fikri di Final!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |19:55 WIB
Profil Raymond/Nikolaus sang Juara Australia Open 2025: Ukir Sejarah Kalahkan Fajar/Fikri di Final!
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengejutkan publik bulu tangkis setelah berhasil meraih gelar juara Australia Open 2025. Kemenangan ini terasa spesial karena mereka menaklukkan senior sekaligus rekan senegaranya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dalam All Indonesian Final yang berlangsung dramatis di State Sports Centre, Minggu (23/11/2-25).

Raymond/Joaquin mengukir sejarah usai menang atas Fajar/Fikri dengan skor akhir 22-20, 10-21, dan 21-18. Mereka meraih gelar juara itu usai melalui pertarungan sengit tiga gim.

Setelah mencuri gim pertama, Raymond/Nikolaus sempat kewalahan di gim kedua. Namun, comeback apik di gim penentuan, di mana mereka unggul tipis 11-10 di interval dan menutup laga 21-18, membuktikan mental juara mereka.

Bagi sebagian orang, nama Raymond/Nikolaus mungkin masih terasa asing. Lantas siapa pasangan ganda putra Indonesia tersebut?

1. Raymond Indra

Raymond Indra, yang akrab disapa Mon, Raymon, atau Ming, adalah atlet bulu tangkis asal Bandung. Didukung penuh oleh sang ayah, Andy Halim, dan ibu, Tety Kurniawati, Raymond sudah mengenal dunia bulu tangkis sejak usia tujuh tahun.

Memulai karier di klub Scorpio Bandung, kini ia bernaung di klub bulutangkis ternama, PB Djarum, Kudus. Dalam perjalanannya, ia mengidolakan dua nama besar di sektor ganda putra Indonesia, yakni Kevin Sanjaya dan Hendra Setiawan.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Bagi Raymond, figur yang paling berjasa dalam kariernya adalah "Papih dan Mamih" (orang tuanya). Ia memiliki filosofi hidup yang sederhana namun mendalam: “AKU ADALAH VERSI YANG LEBIH BAIK DARI KEMARIN…”

 

